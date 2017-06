Atacante Héber renova com o Figueirense por mais quatro anos

01/06/2011 | 19h07

Nas duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, o ataque do Figueirense ainda não balançou as redes adversárias. O único gol marcado foi do volante Marquinhos Paraná, do Cruzeiro, que colocou a bola contra o seu próprio gol. Mesmo com a contratação de Aloísio e Rhayner, o time sente a falta de um maior entrosamento no seu ataque e aí entra o atacante Héber. O contrato do jogador venceu faz uma semana e a diretoria alvinegra só confirmou sua renovação por mais quatro anos nesta quarta-feira.



O atacante entrou em campo diante do Cruzeiro, na primeira partida do campeonato, teve algumas oportunidades, mas contra o São Paulo o time já sentiu a falta de um maior poder ofensivo para concluir ao gol de Rogério Ceni.



O atleta de 19 anos é uma das maiores revelações do clube nos últimos anos e a regularização dele influencia diretamente na escalação do técnico Jorginho, que deve optar pelo jogador como titular na partida contra o Atlético-GO, sábado, dia 4, no Orlando Scarpelli, pela terceira rodada do Brasileirão.