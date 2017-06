AN Memória quinta: que lugar é este?

01/06/2011 | 21h59

Jutta Hagemann, Arno Lotar Córdova, Jayr Vieira e Ivo Ritzmann, que também acertou a fotografia de segunda-feira, disseram que a imagem publicada nesta quarta-feria mostra o armazém de Georg Bernhard Trinks, que ficava na esquina das ruas João Colin e 15 de Novembro, no Centro de Joinville, no prédio onde já existiu um hotel e que até pouco tempo atrás era uma loja de calçados da rede Apolo, no Centro de Joinville.A foto desta quinta-feira vai precisar de uma ajudinha dos leitores para ser identificada. Alguém sabe do que se trata?