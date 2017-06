A saga de Anita e Giuseppe Garibaldi recontada em 140 caracteres

01/06/2011 | 23h41

Em vez de cartas, tweets. Em vez de jornal, uma página no Facebook. O Diário Catarinense vai recontar a Tomada de Laguna, um dos principais eventos históricos de Santa Catarina, usando as mídias sociais Twitter, Facebook, Instagram e Foursquare.



A partir desta quinta-feira, o internauta pode acompanhar a saga do italiano Giuseppe Garibaldi, guerreiro que queria o fim da monarquia e o início da República. Durante a Revolução Farroupilha (1835-1845), ele conheceu Anita Garibaldi, reconhecida heroína também no Uruguai e na Itália.



Vídeo: A saga de Anita e Giuseppe Garibaldi em 140 caracteres



As cartas trocadas, os ofícios expedidos, os jornais publicados virarão frases de até 140 caracteres postadas por personagens históricos (farrapos, legalistas e a Imprensa). No caminho para trazer suas barcas de Camaquã (RS) a Laguna, Giuseppe postará sua localização geográfica via Foursquare e fotos no Instagram (para postar e aplicar efeitos em fotos).



Para acompanhar a saga virtual, você deve seguir a lista do Twitter (www.twitter.com/dconline/tomadadelaguna), que centraliza os tweets dos personagens envolvidos. Se você não tem conta na rede, pode acessar o site diariamente e acompanhar os eventos do dia. Na página do DC no Facebook (www.facebook.com/diariocatarinense), você pode conhecer todas as mídias sociais que os farrapos e legalistas possuem.



