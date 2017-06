Trânsito terá alterações para o Show de Jack Johnson em Florianópolis

31/05/2011 | 00h28

O trânsito na SC-401 será alterado para o show do cantor Jack Johnson no Stage Music Park, no Norte de Florianópolis, em 3 de junho. O acesso a Jurerê no dia do evento estará bloqueado nos dois sentidos. Os motoristas precisarão pegar uma rota alternativa por Canasvieiras para chegarem ao local do show.



Clique aqui e veja mapa das mudanças



Quem segue no sentido Centro/Norte terá de passar pelo trevo de Jurerê, que estará bloqueado, e seguir pela SC-401 até a Rodovia Vergílio Várzea, que dá acesso à Canasvieiras. Depois de passar pela Praça Francisco Gomes da Costa, segue pela Rodovia Tertuliano Brito Xavier até a Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho, onde fica o Stage Music Park.



Quem vai para o local pelo sentido Norte, deve sair da SC-401 na rotatória de Canasvieiras, depois de passar pela Praça Francisco Gomes da Costa, o caminho é o mesmo.



O show da turnê "To the sea" será às 22h e os portões estarão abertos a partir das 19h.



O cantor havaiano é um dos maiores ídolos da surf e folk music internacional e já lançou cinco álbuns de estúdio e um álbum ao vivo. Os ingressos para o camarote da apresentação do dia 3 de junho, em Florianópolis, terão desconto de 30% para quem comprar no site www.desejomania.com.br.