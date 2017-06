Técnico do Milan diz que Pato ainda precisa melhorar

31/05/2011 | 15h54

Pato enfrenta resistência do treinador do Milan

Foto: Alberto Lingria, AFP

O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, disse nesta terça que o atacante brasileiro Alexandre Pato não tem vaga de titular garantida na equipe. Para o treinador, o jogador campeão mundial em 2006 pelo Inter "precisa melhorar".

— Ele fez muito, mas precisa jogar como fez contra a Fiorentina umas trinta vezes na temporada — comentou o treinador italiano. — Ele ainda precisa acrescentar movimentos úteis às suas importantes qualidades. Essas qualidades já são incríveis, mas ele pode ser ainda melhor — acrescentou.

Allegri também comentou o desempenho do italiano Antonio Cassano, que desde que chegou passou a maior parte do tempo no banco de reservas.

— O Milan tem muitas estrelas e a concorrência é tanta que um jogador como ele pode não ser titular — disse o técnico.

Além de Pato e Cassano, o ataque do Milan conta com o brasileiro Robinho, com o sueco Zlatan Ibrahimovic e com o veterano italiano Filippo Inzaghi, que acabou de renovar seu contrato por um ano.