Suspeito de matar líder camponês é preso em Rondônia

31/05/2011 | 01h23

Foi preso na manhã de segunda-feira, em Rondônia, um suspeito de ter assassinado o líder camponês Adelino Ramos, o Dinho, na última sexta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança de Rondônia, Ozéias Vicente da Silva, de 34 anos, foi detido por policiais civis em uma fazenda, em Vila Extrema, onde se escondia.



Silva está detido em um quartel da Polícia Militar (PM) na cidade de Nova Califórnia. O crime, segundo a assessoria, vai ser investigado junto com a Secretaria de Segurança do Amazonas, já que Dinho morava em Lábrea, o município mais desmatado do Amazonas.



Segundo a assessoria da Secretaria de Produção do Amazonas, Dinho estava vendendo verduras que produzia no acampamento onde vive quando foi assassinado a tiros.