Professor de 60 anos inicia desafio para visitar 293 cidades catarinenses de bicicleta

31/05/2011 | 10h19

O professor de educação física Carlos Duarte encontrou uma forma inusitada de comemorar os 60 anos de idade com saúde plena: vai percorrer a pé e de bicicleta as 293 cidades catarinenses a partir desta terça-feira. Maratonista, Carlos pretende completar a aventura no dia 27 de setembro, a data do aniversário.A aventura, batizada de Una Santa Catarina, teve largada às 8h, do trapiche da Avenida Beira-Mar, e começará pelo Sul do Estado, via BR-101. Logo no primeiro dia, Carlos estima correr 35 quilômetros, até o Morro dos Cavalos. Os percursos estão no roteiro planejado com dois anos de antecedência.Carlos correu 30 maratonas e participa de provas de revezamento e de longo percurso em trilhas, além de ser idealizador de eventos como Desafrio Urubici e Revezamento Volta à Ilha.— Urubici está entre as minhas paradas programadas, onde vou ficar mais de um dia, porque realizaremos o evento em 18 de junho — conta.Apesar de tanta experiência, Carlos admite não ter feito a preparação ideal para a aventura, devido aos compromissos profissionais. Mesmo assim manteve o treino de uma a duas horas de corrida por dia e acredita que terá condições de percorrer uma média de 50 quilômetros diários. A bicicleta será usada em trechos sem o movimento intenso de veículos.— Vai ser um duatlo gigantesco, mas acredito que depois de 15 dias de estrada ficará mais fácil. O frio também deve me ajudar, porque me desidrato muito com o calor — explica.A mulher e professora de educação física Maria de Fátima vai acompanhar Carlos com um carro de apoio. Um blog vai contar os detalhes da viagem em www.ecofloripa.com.br . A expectativa é que o percurso de 6 mil quilômetros demore 120 dias para ser percorrido.