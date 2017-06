Presidente do Sinsej e chefe de gabinete da Prefeitura de Joinville participam de chat

31/05/2011 | 21h52

O presidente do Sinsej, Ulrich Beathalter, e o chefe de gabinete da Prefeitura, Eduardo Dalbosco, participam nesta quarta-feira à tarde de um chat com os leitores de A Notícia. Às 13h30, Ulrich conversará com os internautas. Dalbosco entra no ar às 15 horas.Cada um terá uma hora para responder perguntas. Eles aceitaram o convite de AN e poderão debater com os leitores as questões relacionadas à greve. Desde já, os internautas podem. O chat será apenas sobre o movimento e as consequências dele para a sociedade.A Notícia vai selecionar as perguntas e descartar as que considerar ofensivas. Entre os assuntos estarão as reivindicações do Sinsej e a explicação de como a Prefeitura vem lidando com a questão da Saúde e do desconto dos dias parados.Chat com presidente do Sinsej, às 13h30:Chat com o chefe de gabinete da Prefeitura, às 15h: