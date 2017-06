Polícia ouve mais uma adolescente envolvida no caso do ex-deputado Nelson Goetten

31/05/2011 | 10h54 Atualizada em

A polícia ouviu nesta terça-feira uma jovem de 16 anos que também teria participado das orgias no apartamento do ex-deputado federal Nelson Goetten de Lima, em Itapema, no Litoral Norte do Estado.



O conteúdo do depoimento não foi revelado. Uma outra jovem, de 14 anos, acusa Goetten de ter abusado sexualmente dela por duas vezes.



O ex-deputado está detido em uma sala na Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), em Florianópolis. Ele foi preso preventivamente na segunda-feira por suspeita de estupro e favorecimento à prostituição de vulnerável.



Ainda nesta terça-feira, ele também deve prestar depoimento e ser encaminhado para o Presídio de Itapema.