Polícia Militar recupera banco de praça em Garuva

31/05/2011 | 09h18

Quatro homens são suspeitos de furtar um banco da praça de Garuva na madrugada de sábado. Segundo a Polícia Militar daquela cidade, uma testemunha viu os homens retirando o banco e colocando-o em uma Saveiro. Esta pessoa anotou a placa e repassou os dados para a PM.



Como o endereço do proprietário do veículo é de Joinville, policiais foram até a casa do suspeito e ficaram monitorando a residência. Pouco depois, o dono do carro chegou ao local com o banco furtado na caçamba.



Ao ser detido em flagrante, o homem informou o endereço dos companheiros. Os quatro foram ouvidos na delegacia de Garuva.