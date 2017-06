31/05/2011 | 09h49

Ônibus que transportava convidados de casamento cai de ponte e mata 26 na Índia

Seis feridos foram socorridos e levados a um hospital

Ônibus caiu na água de uma altura de mais de 4,5 metros Foto: STR / AFP

Pelo menos 26 pessoas morreram na noite de segunda-feira quando um ônibus que transportava convidados de um casamento caiu em um lago no nordeste da Índia. O veículo atravessava uma ponte de madeira, que teria se rompido, e caiu na água de uma altura de mais de 4,5 metros.



O acidente ocorreu nas proximidades de uma aldeia chamada Hajo, cerca de 40 km a oeste de Gauhati, capital do estado de Assam. Os habitantes locais foram os primeiros a chegar à cena da tragédia e ajudaram a resgatar os 26 corpos.



Seis feridos foram socorridos e levados a um hospital. A TV local informou que o ônibus transportava entre 40 e 50 passageiros.



Nesta manhã, mergulhadores da polícia chegaram ao local e continuaram com as buscas, informou o oficial Swapnanil Deka.