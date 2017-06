31/05/2011 | 10h07

Novo time da Cimed apresenta-se para retormar hegemonia no vôlei nacional

Elenco só estará completo durante duas semanas em julho

Elenco conversou com a comissão técnica da Cimed no Ginásio Capoeirão Foto: Alvarélio Kurossu

Seis dos 13 jogadores do novo time da Cimed/Sky se apresentaram na última segunda-feira ao técnico Marcos Pacheco no Capoeirão para o início dos treinos para a temporada. O objetivo é resgatar a hegemonia do vôlei nacional, com o título da Superliga 2011/2012.



Entre os seis jogadores estavam o central Eder, o líbero Thales e o ponteiro Léo, que permaneceram na equipe, e três reforços: o levantador Murilo, o oposto Kaio e o central Renato Felizardo.



— Estou em casa, sou casado com uma catarinense e tenho residência aqui desde a época em que defendia a Unisul. Temos uma equipe muito forte, a expectativa é boa — disse o mineiro Felizardo, que veio do Sada Cruzeiro.



No próximo dia 6 de julho se apresentam o líbero Badá, o oposto Rivaldo, e o levantador Bernardo Roese. Já Bruninho, João Paulo, Gustavo e Giba defendem a Seleção na Liga Mundial. A comissão técnica ganhou o reforço de Douglas Chiarotti, campeão olímpico em Barcelona-92, que será assistente técnico de Pacheco.



O grupo só estará completo durante duas semanas de julho, quando os quatro jogadores da Seleção tem folga. Depois, até dezembro, vão disputar o Pan e a Copa do Mundo.



— É a nossa realidade, por isso formamos um grupo forte — explica Pacheco, que terá uma semana para encaixar na equipe os quatro jogadores da Seleção para o início da Superliga.