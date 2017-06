Morador de Urupema se aquece do frio de -2ºC tomando café e chimarrão ao lado do fogão à lenha

31/05/2011 | 11h23





O urupemense Walter Antonio Macedo acordou cedo; às 4h já estava em pé. Fogo aceso, chimarrão, café e pinhão em cima do fogão à lenha. Acordar cedo já faz parte da rotina diária de Walter, mesmo com temperaturas tão baixas quanto na manhã desta terça-feira.Apesar do frio, às 7h, Walter já está pronto para mais um dia gelado de trabalho no campo. Sua mulher e filhos ainda dormiam.— Aqui a gente já se acostumou com o frio. O café e o chimarrão ajudam a esquentar o corpo — diz.Temperaturas baixas marcaram a Serra nesta manhãDos chaminés uma fumaça quase branca vai saindo, mostrando que ali o fogo começa cedo. Do lado de fora, uma camada fina de geada cobre os gramados, telhados e carros, que amanheceram na rua. A chegada do sol vai aos poucos derretendo o gelo e elevando a temperatura.O pequeno José Orliz Muniz Neto, de nove anos, treme de frio na frente da escola. Mesmo com várias blusas e um moletom, ele deixa transparecer que está com muito frio.Mesmo agasalhado, José Muniz treme de frio— Aqui é sempre frio assim de manhã, ainda mais com essa geada — conta.Mais 20 dias para a chegada do inverno e as temperaturas seguem baixas. A massa de ar frio e seco continua atuando no Estado durante toda semana. O que muda para a Serra e o Planalto Norte é o aumento da nebulosidade.Segundo a Central RBS de Meteorologia, nesta terça as temperaturas devem subir ao longo do dia, chegando a 24ºC na Grande Florianópolis e a 23ºC no Litoral Norte. No Meio Oeste a máxima deve ficar em torno dos 16ºC e dos 15ºC no Planalto Sul.