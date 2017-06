31/05/2011 | 17h53

Krona enfrenta Ituporanga em jogo-treino nesta quarta-feira

Jogo acontece às 17h no ginásio da Univille

Como preparação para a Liga Futsal, o time da Krona enfrenta nesta quarta-feira, às 17h, o Ituporanga, no ginásio da Univille, em Joinville. O objetivo do elenco joinvilense é manter o ritmo de jogo.



O próximo compromisso que o time de Joinville tem na Liga Futsal 2011 acontece no dia 16 de junho, contra o Florianópolis.



Para o jogo-treino desta quarta-feira, o treinador da equipe joinvilense irá utilizar os seguintes jogadores: Dudu, Roncaglio, Thales, Junai, Julio, Fernando, Serginho, Rubinho, Guina, Chico, Bateria e Café.