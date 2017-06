Jogadores do Figueirense treinam na Praia Mole na manhã desta terça-feira

31/05/2011 | 12h52

Os jogadores alvinegros fizeram um trabalho diferente e treinaram na Praia Mole nesta terça-feira. O grupo começou as atividades às 9h30min e teve duração de aproximadamente uma hora.



O técnico Jorginho que acompanhou o treino, disse que os exercícios na areia ajudam muito no condicionamento dos jogadores.



— É importante para o grupo esse tipo de trabalho, além dos atletas mudarem um pouco a rotina também — falou o técnico.



O atacante Rhayner que pela primeira vez esteve na praia Mole, gostou da novidade.



— Eu que estou chegando agora na cidade, é sempre bom poder conhecer os lugares, além de sair um pouco do CFT — comentou.



Os jogadores voltam a treinar a tarde no Centro de Formação e Atletas, em Palhoça. No sábado, dia 4 de junho, o Figueirense enfrenta o Atlético-GO, às 21h, no Orlando Scarpelli, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.