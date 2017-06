Jadson André vence a primeira bateria do Supersurf International em Imbituba

31/05/2011 | 11h53

A Praia da Vila, em Imbituba, foi palco do início da disputa do Supersurf International Prime na manhã desta terça-feira, dia 31. O vencedor da primeira bateria do dia foi o potiguar Jadson André, campeão da etapa de Imbituba do ASP World Tour (a elite do surfe mundial) no ano passado.Encarando ondas de pouco mais de um metro de altura, André superou os australianos Adam Robertson e Heath Joske e o compatriota Odirlei Coutinho para avançar no evento. Até o fim da primeira fase, 24 baterias serão disputadas entre os 96 competidores.