31/05/2011 | 09h50

IBGE: produção industrial cai 2,1% em abril ante março

A mediana das previsões apontava taxa positiva de 0,20%

A produção industrial brasileira recuou 2,1% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo do piso das expectativas dos analistas, que estimaram resultado entre uma queda de 0,60% e uma expansão de 1,50%. A mediana das previsões apontava taxa positiva de 0,20%.



Na comparação com abril de 2010, a produção caiu 1,3% no mês passado. Neste caso, as estimativas variavam de um recuo de 0,80% a uma alta de 1,40%, com mediana positiva de 0,60%. Até o mês passado, a produção da indústria acumula alta de 1,6% no ano e aumento de 5,4% em 12 meses.