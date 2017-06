31/05/2011 | 09h20

O Hospital Municipal São José comemora 105 anos no dia 4 de junho. Para marcar a data, uma comissão foi criada para elaborar um calendário de comemoração.



A programação começa no dia 6 de junho, com cerimônia de bênção da Imagem do São José, pelo Monsenhor Bertino Weber, e apresentação do Coral da Igreja Luterana.



O calendário segue até o dia 15, com apresentações culturais como banda infantil do Colégio Elias Moreira, Academia de Dança Dois prá Lá Dois prá Cá e Coral Regente.