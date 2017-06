Grevistas fazem manifestações nos bairros em Joinville

31/05/2011 | 12h05

Os servidores públicos municipais, que estão há 23 dias em greve, começaram nesta terça-feira uma série de manifestação nos bairros, para esclarecer a população sobre os motivos da paralisação e encontraram apoio de membros da comunidade do Paranaguamirim.



Pessoas como Alda Szuta, de 62 anos, se uniram aos manifestantes para protestar, pela manhã, em frente à escola Ada Santana, na rua Monsenhor Gercino.



— Tenho pressão alta e diabetes e não tem médico no postinho aqui do Paranaguamirim desde que essa greve começou, mas apoio o movimento porque sei que eles têm razão de pedir aumento —, dizia a aposentada, que não estava sozinha.



Outros moradores, mesmo considerando-se prejudicados pela paralisação, que afeta serviços de saúde e educação no bairro, manifestaram apoio ao movimento. Até os alunos da escola, durante o intervalo da aula, demonstraram que estavam de acordo com os professores que aderiram à greve e estavam do lado de fora dos portões, tentando convencer outros funcionários da escola a deixar os postos de trabalho.



À tarde, os grevistas prometem lotar a Câmara de Vereadores para acompanhar a tradicional prestação de contas do quadrimestre da Prefeitura.

— Esta prestação de contas é protocolar, então, não temos muita esperança de que esse momento seja decisivo para por fim à greve, até porque a presença do Prefeito Carlito Merss não está confirmada, apenas técnicos da Prefeitura deverão apresentar os números da administração —, diz o presidente do sindicato da categoria, Ulrich Beathalter.



Quanto à resposta negativa da Justiça, com relação ao pedido de liminar feito pelo sindicato para impedir que a Prefeitura desconte dos grevistas os dias parados, Beathalter diz que esta resposta já era esperada. Mas diz que o sindicato vai recorrer contra a decisão.

— Vamos protocolar ainda hoje (terça-feira), em Florianópolis, um recurso junto ao Tribunal de Justiça —, afirma.



Quem também deve comparecer nesta tarde à Câmara de Vereadores são os professores da rede estadual em greve.

— A intenção é buscar o apoio de vereadores e deputados presentes para que eles pressionem o governo a pagar o piso da categoria aos professores, respeitando as diferentes faixas salariais para professores com magistério, graduação e pós-graduação —, explica o professor Valtecir Marion, da escola Jandira D'Ávila, onde apenas alguns alunos continuam tendo aula, devido à adesão de 88% dos funcionários.



Pela manhã, um grupo de grevistas distribuíram panfletos em um pedágio simbólico, na esquina da rua Tuiuti com a Emilio Landmann, no Aventureiro, e explicaram a moradores os motivos da paralisação.