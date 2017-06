Goleiro Renan, do Avaí, estaria perto de acerto com o Corinthians

31/05/2011 | 17h33

O goleiro Renan estaria próximo de deixar o Avaí para acertar com o Corinthians. Segundo informações do repórter Fabiano Linahres, da rádio CBN Diário, na tarde desta terça-feira, 30, já estaria tudo certo entre o atleta azurra e o Timão.



A assessoria de imprensa do Corinthians, assim como a diretoria do clube, não confirmam a informação e, inclusive, divulgaram um nota oficial em seu site, alegando que não há nenhuma contratação.



Veja o que diz a nota de esclarecimento:



Diferente do que saiu na imprensa nesta terça-feira (31), o Corinthians não contratou o goleiro Renan, do Avaí.



Qualquer informação oficial do Sport Club Corinthians Paulista será divulgada no site do clube.



De acordo com o empresário de Renan, Carlos Cursine, ainda nesta terça-feira, o Avaí e o Corinthians irão reunir-se para definir o futuro do jovem atleta.



O goleiro Renan treinou em separado na tarde desta terça-feira, no gramado suplementar do Estádio da Ressacada.



O interesse do Corinthians no goleiro Renan não é novidade. No dia 17 de maio, o presidente do Avaí João Nilson Zunino e o empresáro do atleta, Carlos Corsini, já haviam falado sobre o assunto.