31/05/2011 | 19h16

A notícia sobre uma possível contratação do goleiro Renan, do Avaí, pelo Corinthians, movimentou os trending topics do Twitter na tarde desta terça-feira.



O goleiro chegou a ficar na oitava posição dos assuntos mais comentados.







As diretorias dos clubes ainda não chegaram a um acordo. Na noite desta terça, o presidente do clube catarinense, João Nilson Zunino, embarcou para Sâo Paulo para cumprir alguns compromissos, entre eles, encontrar pessoas para discutir a situação do jovem goleiro.