Figueirense nega contratação de jogadores da Chapecoense

31/05/2011 | 17h54

Nesta terça-feira no CFT do Cambirela, o diretor de futebol do Figueirense Marcos Moura Teixeira esclareceu algumas questões sobre a possível contratação do zagueiro Dema e do meia Cléverson, ambos jogadores da Chapecoense.



O dirigente afirmou que o clube tinha interesse nos dois jogadores, mas as negociações não saíram como esperado pela diretoria alvinegra.



— Eu estive lá em Chapecó e falamos a respeito do Dema porque havia o interesse de termos um zagueiro mais experiente. Mas não chegamos a um acordo e ali finalizou a conversa, mas tudo isso em comum acordo com a Chapecoense.



— Tivemos algumas conversas em relação ao Cléverson e foi uma coisa mais complicada e enrolada do que deveria ser. Até hoje existe uma dúvida de o Cléverson tem ou não contrato de continuidade com a Chapecoense — falou o dirigente.



Sobre a rescisão do contrato do zagueiro Renato, Teixeira falou que o Corinthians pediu o atleta de volta já que ele não estava sendo aproveitado no Figueira:



— O atleta não estava tendo oportunidade e eles entenderam que, como ele não estava jogando, pediram para ele voltar e ficar á disposição do clube paulista concluiu Teixeira.



Nesta quarta-feira, o Figueirense volta a treinar às 15h30min no CFT do Cambirela. No sábado, dia 4, o time enfrenta o Atlético-GO, às 21h, no Orlando Scarpelli pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.