Dólar fecha com quarta queda consecutiva no câmbio brasileiro

31/05/2011 | 17h10

Acompanhando a tendência de depreciação da moeda dos EUA no Exterior, o dólar caiu pela quarta vez consecutiva no câmbio brasileiro. Com isso, encerra maio com pequena valorização (0,45%), mas abaixo da variação do ganho dos ativos de renda fixa no período, como a caderneta de poupança (0,6578%) e os CDBs e fundos de renda fixa (cerca de 0,9%). No mercado de divisas de Nova York, que voltou a operar a pleno após o feriado prolongado, o euro avança em torno de 1%, sendo negociado próximo de US$ 1,44 por dólar.





Dólar comercial R$ 1,5780 (compra) e R$ 1,5800 (venda). Baixa de 0,82%

Dólar flutuante R$ 1,6000 (compra) e R$ 1,7000 (venda). Baixa de 0,58%

Euro comercial R$ 2,2704 (compra) e R$ 2,2735 (venda). Baixa de 0,03%