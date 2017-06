31/05/2011 | 18h00

Curso de Costura Industrial ainda tem vagas abertas em Joinville

Inscrições podem ser feitas diretamente na unidade Fundamas Escola Municipal de Saúde

Ainda restam algumas vagas para o Curso de Costura Industrial da Fundamas que inicia nesta quarta-feira, 1º de junho, na unidade Escola Municipal de Saúde, no bairro Costa e Silva, em Joinville.



As vagas estão abertas em duas turmas: nas quartas e quintas-feiras, das 8 às 11 horas, e nas quintas e sextas-feiras, das 14 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas diretamente na unidade Fundamas Escola Municipal de Saúde, Rua Rui Barbosa, 495. Mais informações pelo telefone 3425.0114