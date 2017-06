Confira o serviço de 31/05/2011

31/05/2011 | 16h15

Farmácia-escola

A Farmácia-escola, administrada pela Secretaria Municipal da Saúde, atenderá em novo horário a partir de hoje, das 13 às 17 horas. O motivo se deve à adesão de funcionários à greve dos servidores públicos municipais. Não há previsão de quando as atividades retornam ao normal.

Gestão do conhecimento

Na sexta-feira, ocorre o 7º Fórum de Inovação da Sustentare Escola de Negócios, às 19 horas. O tema do encontro é “Tecnologia e gestão do conhecimento”. As inscrições podem ser feitas no site www.sustentare.net.

Curso prático de tarô

Estão abertas as inscrições para curso prático de tarô. As aulas serão nos dias 4 e 5 de junho, na rua Otto Boehm, 935. Informações: (47) 3801-3632 ou taro.joinville@gmail.com.

Fórum

Dia 7 de junho, ocorre em Garuva o Fórum Municipal do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Mestrado

A Udesc está com vagas abertas para os cursos de mestrado em física e em engenharia elétrica. As vagas ficam abertas até dia 30 de junho. As inscrições podem ser feitas na secretaria de pós-graduação da faculdade. Mais informações: (47) 4009-7914 ou www.joinville.udesc.br.

Palestra sobre vendas

A CDL promove a palestra “Vendas é física pura”, no dia 21 de junho, no auditório da Mitra Diocesana. A entrada custa R$ 59,95 (para sócios) e R$ 85,95 (para não-sócios). Mais informações: (47) 3461-2539.

Mercado imobiliário

Nos dias 3 e 4 de junho, ocorre na Acij o 2º Simpósio do Mercado Imobiliário. Inscrições podem ser feitas no site www.acij.com.br. Mais informações: (47) 3461-3333.

Vagas urgentes

A People Service oferece 50 vagas urgentes para supermercado no Boehmerwald. Mais informações: (47) 3465-0168 ou na rua Universidade, 355.