Trump: ações de Flynn durante transição 'foram legais'

Washington 02/12/2017 | 15h57

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado (2) que seu ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn, indiciado na sexta-feira por mentir para o FBI no caso russo, não fez nada de ilegal no período de transição, entre a vitória do republicano e a Casa Branca.

"Tive de demitir o general Flynn porque havia mentido para o vice-presidente e para o FBI. Ele se declarou culpado dessas mentiras. É triste, porque suas ações durante a transição foram legais. Não tinha nada a esconder!", afirmou o presidente no Twitter neste sábado à tarde, referindo-se, pela segunda vez em poucas horas, a essa investigação potencialmente explosiva que agora afeta o primeiro círculo de sua entorno.

* AFP