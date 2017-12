Secretário de Estado americano se reunirá com diplomatas da UE na terça-feira Bruxelas

Bruxelas 01/12/2017 | 07h37

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, cuja destituição pelo presidente Donald Trump é prevista pela imprensa americana, deve reunir-se na terça-feira em Bruxelas com seus colegas dos 28 países da União Europeia.

Este encontro com Tillerson acontecerá durante um almoço, pouco antes de uma reunião do ministério das Relações Exteriores da OTAN, prevista nesta terça-feira à tarde em Bruxelas.

Desde a eleição de Trump, as relações entre a UE e os Estados Unidos estão salpicadas por frequentes divergências, em temas como a luta contra as mudanças climáticas, o livre comércio ou o acordo nuclear com o Irã.

* AFP