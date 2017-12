Príncipe Harry e a noiva Meghan Markle participam de primeiro evento oficial

Nottingham 01/12/2017 | 15h27

Centenas de pessoas saudaram nesta sexta-feira o príncipe Harry da Inglaterra e a atriz americana Meghan Markle, que visitaram a cidade de Nottingham, no primeiro compromisso oficial do casal.

Em uma manhã fria da cidade do centro da Inglaterra, os dois acenaram para as centenas de pessoas reunidas nas ruas para saudá-los, quatro dias depois do anúncio do casamento previsto para maio.

Usando roupas de inverno, Harry e Meghan cumpriram um dos rituais de iniciação da família real, "a caminhada real" (royal walk), de mãos dadas e durante a qual podem receber presentes e flores.

A atriz de 36 anos se mostrou sorridente, apertou mãos e conversou com as pessoas que desafiavam o frio e exibiam bandeiras britânicas.

"Estou tão feliz", comentou Markle. É um prazer estar aqui", acrescentou.

Depois do passeio, o casal visitou uma associação de ajuda a pacientes com aids e uma escola que ajuda em um programa contra a deliquência juvenil.

"Markle está impaciente para conhecer todos os jovens sobre os quais o príncipe Harry fala", disse Jason Knauf, porta-voz do neto da rainha Elizabeth II e quinto na linha de sucessão ao trono.

Knauf explicou que Harry visitou Nottingham em várias ocasiões e que "é uma comunidade muito especial para ele".

Este é o primeiro de muitos compromissos públicos antes do casamento no castelo de Windsor em maio, em um dia que ainda será definido.

- Bem-vinda -

Irene Hardman, de 81 anos, explicou à Press Association que a visita do casal "maravilhosa e fantástica".

"Somos privilegiados porque escolheram Nottingham para seu primeiro compromisso oficial", acerscentou.

Markle, filha de pai presbiteriano e mãe protestante, será batizada e confirmada na fé anglicana antes do casamento.

A rainha da Inglaterra é a governadora suprema da Igreja da Inglaterra, que rompeu com o Vaticano por causa de Henry VIII no século XVI.

O casamento do príncipe e da atriz será no mês de maio, em data ainda não fornecida, na capela Saint-George do castelo de Windsor, segundo informou a Casa Real.

Segundo o porta-voz do príncipe, o casal, muito popular, quer que as pessoas participem de algum modo do grande dia, depois da boa recepção que teve a notícia de seu noivado e casamento.

A atriz é a segunda americana divorciada a entrar na Casa Real britânica, depois de Wallis Simpson, a esposa de Edward VIII, o tio-avô de Harry que abdicou em 1936, após apenas 10 meses no trono.

Ela também será a primeira mulher afrodescendente a chegar à corte real britânica, um sinal de que até o Palácio de Buckingham está se modernizando.

* AFP