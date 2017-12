Papa deixa Bangladesh após viagem dominada por crise dos rohingyas

Dacca 02/12/2017 | 10h17

O papa Francisco partiu de Daca, neste sábado (2), após uma delicada viagem de seis dias a Mianmar e a Bangladesh, em meio à crise dos rohingyas.

O avião do sumo pontífice decolou da capital de Bangladesh às 17h09 locais (9h09, horário de Brasília).

No último dia da viagem, o papa visitou as Missioneiras da Caridade, a congregação fundada pela Madre Teresa de Calcutá. À tarde, reuniu-se com religiosos e jovens de Bangladesh.

Essa viagem papal foi marcada pela crise da minoria muçulmana dos rohingyas.

Embora Francisco venha denunciando duramente a situação dos rohingyas, em sua viagem por esses dois países, o êxodo dessa minoria muçulmana foi uma linha vermelha, que marcou seus discursos. O pontífice esperou estar em Daca para pronunciar em público a palavra "rohingya", tabu em Mianmar.

* AFP