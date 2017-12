ONU pede a quantia recorde US$ 22,5 bilhões para causas humanitárias

Genebra 01/12/2017 | 09h07

A ONU solicitou nesta sexta-feira a quantia recorde de 22,5 bilhões de dólares para ajudar as pessoas afetadas por vários conflitos, mas também por catástrofes, no mundo em 2018.

"Em 2018, um número de pessoas, maior que no passado, terá a necessidade de nossa assistência. Um total de 136 milhões de pessoas precisarão de assistência humanitária em 26 países, 5% a mais que em 2017", afirmou o vice-secretário da ONU para Assuntos Humanitários, Mark Lowcok.

Os recursos solicitados - uma alta de 1% em ritmo anual - representam um novo recorde, informou a ONU.

Dos 22,5 bilhões de dólares pedidos pelas Nações Unidas, 7,66 bilhões estão destinados à crise síria, que continua sendo a prioridade número um de 2018. Com o valor, a organização espera ajudar 11,2 milhões de sírios dentro do país e os 5,2 milhões que foram recebidos nos países limítrofes.

O Iêmen, que sofre a pior crise humanitária do mundo, é a segunda prioridade no pedido: a ONU solicita 2,5 bilhões de dólares (+7%) para ajudar as 10,8 milhões de pessoas vulneráveis neste país.

Outras crises importantes mencionadas são as do Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Somália e Nigéria.

No que diz respeito às catástrofes, a ONU considera que as secas, as inundações, os furacões e outros desastres naturais criarão necessidades humanitárias.

"Alguns especialistas preveem um risco crescente de terremotos em 2018", alerta a ONU.

Os apelos humanitários raramente são atendidos em 100% pelos doadores. No fim de novembro, a ONU havia recebido apenas US$ 13 bilhões dos 22,2 bilhões solicitados para 2017.

* AFP