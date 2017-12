Oito pessoas detidas em investigação do assassinato de jornalista em Malta

Valetta 04/12/2017 | 07h57

Oito pessoas foram detidas em Malta na investigação do assassinato da jornalista e blogueira especializada no combate à corrupção Daphne Caruana Galizia, anunciou nesta segunda-feira o primeiro-ministro do país, Joseph Muscat.

Caruana Galizia, de 53 anos, foi assassinada em 17 de outubro na explosão de uma bomba colocada sob seu automóvel.

A jornalista revelou alguns dos aspectos mais sombrios da política maltesa e criticou o primeiro-ministro, o trabalhista Joseph Muscat, que foi o líder da oposição até recentemente.

Os oito detidos têm nacionalidade maltesa.

* AFP