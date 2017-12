Guerra com Coreia do Norte é cada vez mais provável (senador dos EUA)

Washington 03/12/2017 | 18h47

O fantasma de uma guerra preventiva com a Coreia do Norte fica mais próximo cada vez que Pyongyang testa um míssil ou uma bomba nuclear, afirmou neste domingo o senador americano Lindsey Graham.

"Se houver um teste nuclear subterrâneo, será necessário se preparar para uma resposta muito séria dos Estados Unidos", alertou o congressista republicano à rede CBS.

As palavras de Graham chegam após as pronunciadas na véspera pelo assessor de segurança nacional de Donald Trump, o general HR McMaster, que declarou durante um colóquio sobre defesa que a probabilidade de uma guerra com a Coreia do Norte "aumenta a cada dia".

Pyongyang lançou na semana passada um míssil balístico intercontinental a uma altura e uma distância nunca antes alcançadas por um artefato norte-coreano.

A sofisticação do novo tipo de míssil chamou a atenção dos especialistas, embora, segundo fontes da CNN, a cabeça teria se desintegrado ao reingressar na atmosfera.

Segundo o secretário de Defesa americano, Jim Mattis, todo o território americano está agora ao alcance de Pyongyang.

Os Estados Unidos e o Japão tentaram imediatamente endurecer o regime de sanções da ONU contra a Coreia do Norte, mas Moscou e Pequim se negaram.

Lindsey Graham indicou que tinha discutido o tema detalhadamente com o governo de Trump, que, segundo ele, tem a estratégia de "impedir que a Coreia do Norte adquira a capacidade de atacar os Estados Unidos com um míssil com cabeça nuclear, não só de controlá-la".

"Impedir isso que dizer, em última instância, uma guerra preventiva. Essa prevenção se torna cada vez mais provável à medida que sua tecnologia melhora. Cada teste de míssil, cada teste subterrâneo de uma arma nuclear quer dizer que a união (de um míssil com uma cabeça nuclear) é mais provável", acrescentou o senador.

