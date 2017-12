Washington 01/12/2017 | 12h32

O general Michael Flynn, ex-assessor de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, foi formalmente acusado nesta sexta-feira por ter mentido a investigadores do FBI sobre seus contatos com funcionários russos em dezembro de 2016.

Flynn prestou "falso testemunho em um assunto sob jurisdição de um setor do poder executivo do governo dos Estados Unidos", informou o departamento de Justiça.

O ex-assessor deverá se apresentar ainda nesta sexta ante uma corte do Distrito de Columbia.

* AFP