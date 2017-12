Facebook abre novos escritórios em Londres e criará 800 empregos

Londres 04/12/2017 | 06h52

O Facebook inaugura nesta segunda-feira novos escritórios em Londres, que farão da capital britânica seu centro de engenharia mais importante fora dos Estados Unidos, e onde a empresa criará 800 empregos.

A nova unidade, perto de Oxford Street, elevará a 2.300 o número de funcionários da rede social no país. A empresa de Mark Zuckerberg, que abriu os primeiros escritórios londrinos há 10 anos, considera a inauguração o símbolo de que o Facebook "está mais comprometido do que nunca com o Reino Unido".

"O país teve um papel importante na história do Facebook durante a última década", afirmou à agência britânica Press Association Nicola Mendelsohn, vice-presidente do Facebook para a Europa, Oriente Médio e Ásia.

"O próspero ecossistema empreendedor britânico e sua excelente reputação internacional na área de engenharia o convertem em um dos melhores lugares do mundo para construir uma empresa de tecnologia", completou.

Projetado pelo arquiteto Frank Gehry, o edifício de sete andares e de 23.000 metros quadrados inclui um espaço dedicado à criação de start-up, chamado "LDN_LAB".

* AFP