Encontradas no Egito 27 estátuas da deusa Sekhmet

Cairo 03/12/2017 | 19h27

Uma coleção de 27 estátuas da deusa egípcia com cabeça de leoa Sekhmet foi encontrada perto dos Colossos de Memnôn, em Luxor (centro), anunciou neste domingo o ministro das Antiguidades.

A descoberta foi feita durante uma escavação realizada por uma missão arqueológica egípcio-europeia, inscrita em um projeto de conservação do templo do rei Amenófis III, um dos faraós mais importantes do Antigo Egito.

As escavações começaram em 7 de novembro e terminaram no final do mês, indicou à AFP Huring Suruzian, que dirige a missão, acrescentando que o estado de conservação das estátuas encontradas é variado.

Segundo Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, algumas estátuas representam a deusa Sekhmet "sentada no trono, segurando o símbolo da vida em sua mão esquerda, ou em pé e segurando um cetro de papiro na frente do peito", indicou o comunicado do ministério.

As efígies são talhadas em granito negro e medem até dois metros, segundo Mostafa Waziri.

Sekhmet, deusa leoa que personificava o calor destruidor do sol, era temida por seus inimigos por seu poder devastador.

* AFP