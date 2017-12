Bogota 04/12/2017 | 11h47

O negociador de paz do governo colombiano junto à guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), Juan Camilo Restrepo, anunciou nesta segunda-feira que deixará o cargo no início de 2018.

Ele solicitou ao presidente Juan Manuel Santos que o libere das responsabilidades como chefe da equipe de negociação, segundo informou o próprio Restrepo à Caracol Radio.

* AFP