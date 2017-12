Ciclone deixa 16 mortos e 100 desaparecidos na Índia e Sri Lanka

Nova Délhi 01/12/2017 | 06h22

Ao menos 16 pessoas morreram e 100 estão desaparecidas na Índia e no Sri Lanka após a passagem do ciclone Ockhi, anunciaram as autoridades dos dois países.

Nove pessoas morreram na Índia e sete no Sri Lanka, em sua maioria em acidentes com árvores derrubadas pelos ventos de até 130 km/h.

A Marinha indiana enviou navios para ajudar os barcos pesqueiros, informou a ministra da Defesa, Nirmala Sitharaman.

Pelo menos 100 pessoas estão desaparecidas no país.

O ciclone Ockhi, que provocou muitos danos materiais e cortes de energia elétrica, se desloca do Sri Lanka para o sul da Índia.

A potência do Ockhi pode aumentar nas próximas 24 horas, de acordo com o serviço meteorológico.

A costa leste indiana é afetada por ciclones entre abril e dezembro.

Em 1999 um ciclone deixou mais de 8.000 mortos no estado de Odisha (leste).

abh/np/amd/lch.zm/erl/fp

* AFP