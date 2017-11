Wall Street fecha sem direção

Nova York 07/11/2017 | 20h45

Wall Street fechou nesta terça-feira com alta do Dow Jones mas com queda do Nasdaq e do S&P 500 devido a realizações de lucro após duas sessões consecutivas em recorde.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,04%, a 23.557,23 unidades, mas o tecnológico Nasdaq recuou 0,27%, a 6.767,78 unidades e o S&P 500 caiu 0,02%, a 2.590,64 unidades.

"Se tratou simplesmente de uma realização de lucros depois de várias sessões de aumento dos índices", comentou Peter Cardillo, da First Standard Financial.

O Dow Jones, o Nasdaq e o S&P 500 bateram recordes históricos nas duas últimas sessões, especialmente por causa dos bons resultados de empresas e do aumento do petróleo.

"O mercado tenta digerir este movimento, o que é perfeitamente saudável", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

O mercado de títulos subiu. O rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu para 2,312% contra 2,317% de segunda-feira enquanto o dos bônus a 30 anos recuou para 2,775%, de 2,800% da véspera.

alb/Dt/pb/gm/cd/cc

* AFP