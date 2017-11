Wall Street fecha sem direção

Nova York 01/11/2017 | 20h37

A Bolsa de Nova York fechou sem direção nesta quarta-feira, debilitada pela queda da Apple e depois da decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros: o Dow Jones subiu 0,25% e o Nasdaq recuou 0,17%.

Segundos dados definitivos de fechamento, o índice Dow Jones Industrial Average teve alta de 0,3%, 23.435,01 unidades, o tecnológico Nasdaq recuou 0,2%, a 6.716,53 unidades enquanto o S&P 500 avançou 0,2%, a 2.579,36 unidades.

O Federal Reserve (Fed) anunciou nesta quarta-feira a manutenção da sua taxa básica de juros, entre 1% e 1,25%, e minimizou o impacto dos recentes furacões na economia americana, que está crescendo em um "ritmo sólido", segundo a instituição.

O comunicado do Fed deu poucas informações sobre o que o Fed fará em dezembro, um mês que os meios econômicos dão por certo que trará um novo aumento das taxas, apesar da inflação baixa.

A próxima reunião do comitê de política monetária do Fed (FOMC) será em 12 e 13 de dezembro e desde setembro os analistas estimam que ali se decidirá o terceiro aumento de juros do ano.

* AFP