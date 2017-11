Wall Street fecha em alta

Nova York 16/11/2017 | 20h58

Nesta quinta-feira, Wall Street comemorou com expressivas altas e um novo recorde do Nasdaq a aprovação na Câmara de Representantes da reforma tributária dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,80%, a 23.458,36 unidades enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,30%, batendo o recorde de 6.793,29 unidades. O índice S&P 500 subiu 0,82%, a 2.585,64 unidades.

"O mercado subiu depois da adoção do pacote fiscal pela Câmara", observou Phil Davis, da PSW Investments.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subiu para 2,368% contra 2,323% de quarta-feira enquanto o dos bônus do Tesouro a 30 anos avançou para 2,823% de 2,764% da quarta-feira.

* AFP