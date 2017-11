Wall Street fecha com Nasdaq em recorde

Nova York 22/11/2017 | 20h17

Wall Street fechou nesta quarta-feira (22) com recorde no Nasdaq, enquanto o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) disse que a maioria de seus membros é favorável ao aumento da taxa de juros em um futuro próximo.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,27%, a 23.526,188 unidades, mas o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,07%, a inéditas 6.867,36 unidades. O S&P 500 perdeu 0,08%, a 2.597,08 unidades.

As minutas da reunião do começo do mês do Fed marcaram o tom da sessão, porque elas trouxeram indícios de que, na reunião dos dias 12 e 13 de dezembro, o banco central pode decidir pelo terceiro aumento de taxas de juros no ano.

Vários membros do comitê de política monetária, segundo os documentos, expressaram preocupação com a euforia dos mercados e disseram temer riscos financeiros potenciais.

Os mercados oscilaram muito na sessão, e essas variações foram mais marcantes devido ao volume de transações mais baixo que o normal. Esta quinta-feira é feriado do Dia de Ação de Graças e, na sexta, Wall Street terá uma sessão mais curta.

O mercado de títulos teve alta: o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu a 2,321%, contra 2,356% de terça-feira, e o dos bônus a 30 anos era de 2,743%, ante 2,758% da véspera.

* AFP