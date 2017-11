Nova York 22/11/2017 | 12h52

A Bolsa de Nova York iniciou a sessão com leve alta nesta quarta-feira, continuando sua sequência de recordes, apesar de indicadores medianos, num mercado com negociações reduzidas, na véspera do feriado de Ação de Graças: o Dow Jones avançou 0,02%, e o Nasdaq, 0,10%.

Na terça-feira, indicadores e resultados de empresas alentadores tinham sustentado Wall Street, com os setores da tecnologia e da saúde em alta: o Dow Jones teve alta de 0,69%, o Nasdaq, de 1,06%, e o S&P 500, de 0,65%.

* AFP