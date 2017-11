Volkswagen vai investir mais de US$ 40 bilhões em 'carros do futuro' até 2022

Frankfurt am Main 17/11/2017 | 13h47

A fabricante alemã Volkswagen anunciou nesta sexta-feira o plano de investir mais de 34 bilhões de euros (40 bilhões de dólares) ao longo dos próximos cinco anos, em novas tecnologias, para impulsionar sua meta de se tornar uma líder global dos carros elétricos.

"Estamos reinventado o carro", disse o CEO Matthias Mueller após uma reunião do conselho fiscal do grupo.

A maior parte dos gastos de 2018-2022 será destinada ao desenvolvimento de carros elétricos e híbridos, afirmou o grupo em nota, bem como em veículos autônomos, novos serviços de mobilidade, como lavagem de carros, e digitalização.

Como outros fabricantes tradicionais, a Volkswagen está mudando seu foco para os veículos mais verdes e inteligentes do futuro, correndo para alcançar a gigante tecnológica Tesla, que é pioneira na área.

A meta de carros com zero emissões é particularmente importante para a Volkswagen, a maior fabricante do mundo, que quer se afastar do escândalo de emissões de poluentes em carros a diesel.

O grupo VW, dono de 12 marcas, como Audi, Porsche e Skoda, anunciou em setembro planos de tornar toda sua frota elétrica até 2030 - prometendo versões totalmente elétricas ou híbridas de cerca de 300 modelos.

Na reunião nesta sexta-feira, o conselho fiscal do grupo assinou um plano de gastos global de 5 anos totalizando "mais de 70 bilhões de euros", disse um porta-voz à AFP.

O valor é mais baixo que os investimentos de 2015-2019, anunciados em 2014, quando o grupo prometeu gastar quase 86 bilhões de euros.

A Volkswagen tinha alertado antes que está controlando os gastos, porque ainda lida com as consequências do escândalo "dieselgate", que até agora custou mais de 25 bilhões de euros em multas, recalls e compensações.

* AFP