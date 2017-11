Vice-presidente do Parlamento venezuelano deve pedir asilo ao Chile

Caracas 09/11/2017 | 19h10

O vice-presidente do Parlamento da Venezuela, Freddy Guevara, refugiado desde o sábado passado na embaixada do Chile em Caracas, pensa em pedir asilo ao governo chileno, informaram seus advogados nesta quinta-feira.

"Está na condição de hóspede na embaixada chilena e avalia, no futuro, pedir asilo político", disse em entrevista coletiva Ana Leonor Acosta, assessora jurídica do deputado opositor.

Guevara, 31 anos, é acusado pelo governo de incentivar a violência nos protestos que exigiam a renúncia do presidente Nicolás Maduro e deixaram 125 mortos entre abril e julho passado.

Na terça-feira, a Assembleia Constituinte decretou a perda da imunidade parlamentar de Guevara, atendendo a um pedido da Suprema Corte.

"A única instituição que pode retirar a imunidade de um parlamentar é a Assembleia Nacional", pois "uma Constituinte tem apenas a função de redigir a nova Constituição", declarou Omar Mora, advogado de Guevara.

O procurador-geral Tarek William Saab acusa Guevara de empregar menores de idade nos protestos e promover ações violentas, crimes passíveis de até 10 anos de prisão.

Caso o parlamentar peça asilo, o governo do Chile deverá se comunicar com a Venezuela para solicitar um salvo-conduto para que Guevara possa sair do país, explicou à AFP o diplomata Diego Arria.

* AFP