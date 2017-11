Vice destituído do Zimbábue seria nomeado presidente interino

Harare 21/11/2017 | 17h57

O vice-presidente destituído do Zimbábue, Emerson Mnangagwa, conhecido como 'crocodilo', poderia ser nomeado na quarta-feira (22) chefe de Estado interino, após a renúncia, nesta terça, de Robert Mugabe, disse um porta-voz do partido do governo à AFP.

"Acho que o destituído vice-presidente Mangagwa, que conta com o apoio do comitê central do partido, retornará (ao país) nas próximas próximas 24 horas e seria juramentado como presidente por 90 dias", disse o porta-voz do partido ZANU-PP, Simon Khaya Moyo.

* AFP