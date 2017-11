Vandalizado monumento a refugiados afogados na ilha de Lesbos

Lesbos 30/11/2017 | 15h27

Indivíduos não identificados vandalizaram o monumento erguido em Lesbos em memória aos refugiados afogados ao longo da ilha grega quando tentavam atravessar o Mar Egeu da Turquia para entrar na Europa, indicaram ONGs nesta quinta-feira (30).

Os indivíduos jogaram tinta preta sobre o monumento, que foi instalado em 2013 na costa leste de Lesbos depois que cerca de 20 refugiados se afogaram tentando chegar à ilha no inverno de 2012.

Em 2015, centenas de pessoas morreram no Mar Egeu quando mais de um milhão de pessoas - principalmente fugindo da guerra na Síria - cruzaram a Grécia a partir da Turquia.

Um pescador alertou as ONGs sobre o ato de vandalismo, que provavelmente aconteceu no sábado passado, segundo as fontes.

"Nos perguntamos no que estes vândalos estavam pensando insultando a memória daqueles que perderam suas vidas tão injustamente", declarou a uma correspondente da AFP Iva Vougiuka-Frangou, que dirige um grupo local pró-refugiados.

Marily Stroux, diretora do Welcome 2 Europe, ONG que criou o monumento, afirmou que este ato não desestimulará os esforços de sensibilização da opinião pública sobre os riscos aos quais os refugiados se expõem.

A presença de mais de 15.800 refugiados e migrantes econômicos em campos superpovoados na ilha grega provocou protestos organizados pelos próprios refugiados e pelas autoridades locais.

Mas o ato de vandalismo "não deve manchar a reputação de Lesbos", assinalou Michalis Bakas, representante local. "Nossa ilha foi colocada à prova em circunstâncias difíceis e passou no teste da solidariedade", lembrou.

No ano passado, os moradores de Lesbos foram indicados ao Prêmio Nobel da Paz pela ajuda dada aos refugiados.

* AFP