Um Eminem introspectivo volta à cena musical junto a Beyoncé

Nova York 10/11/2017 | 20h37

O rapper Eminem retornou à cena musical nesta sexta-feira (10) apresentando um som leve em tom introspectivo, que apresenta junto à cantora pop Beyoncé.

Nessa nova música, "Walk on Water", piano e instrumentos de corda acompanham Eminem, o rapper mais vendido de todos os tempos, que alcançou a fama com suas rimas extremamente rápidas e ritmos agressivos.

Em uma série de postagens feitas nas redes sociais, o músico de 45 anos disse que "Walk on Water" era o primeiro single de seu novo álbum, intitulado "Revival", após um hiato de quatros anos, sem informar a data de lançamento.

A MTV simultaneamente anunciou que o rapper apresentaria "Walk on Water" ao vivo pela primeira vez no próximo domingo, durante o evento de gala do European Music Awards, que acontecerá em Londres.

"Walk on Water" começa com um coral gospel que, junto a Beyoncé, canta sobre as características humanas de Eminem, que no início da carreira era chamado de "Rap God" (Deus do Rap). Trata-se de uma das primeiras aparições de Beyoncé desde que deu à luz os gêmeos, em junho.

No single, Eminem fala a respeito do seu perfeccionismo e da ansiedade que sente sobre a possibilidade de que seu novo material não esteja à altura de seus patamares.

Eminem menciona artistas lendários como Prince, Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., afirmando que está 'um nível abaixo' deles.

Eminem reapareceu no mês passado, após um ano fora dos holofotes, com um furioso rap no qual acusou o presidente americano, Donald Trump, de ser intolerante e incompetente, em um vídeo exibido durante os prêmios BET Hip Hop Awards.

* AFP