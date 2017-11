UE já fala na 'possibilidade' de ausência de acordo sobre Brexit

Paris 12/11/2017 | 14h52

A União Europeia (UE) se prepara para a "possibilidade" de não se chegar a um acordo sobre o Brexit com o governo britânico - declarou neste domingo (12) o chefe das negociações por parte do bloco, o francês Michel Barnier.

"Não é minha opção, que representaria um retrocesso de 44 anos, mas é uma possibilidade", admitiu Barnier, em entrevista publicada pelo francês Journal de Dimanche.

"Todo mundo deve se preparar: tanto o Estado, quanto as empresas. Nós nos preparamos tecnicamente", acrescentou.

Se não se chegar a um acordo, a partir de 29 de março, data em que deixará de pertencer à UE, o Reino Unido cairá "no regime de Direito comum da Organização Mundial do Comércio (OMC), com relações similares as que mantemos com a China", advertiu o negociador europeu.

* AFP