UE disposta a oferecer a Londres, sob condições, o acordo comercial 'mais ambicioso'

Bruxelas 20/11/2017 | 10h12

O chefe negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, declarou nesta segunda-feira que a UE está disposta a oferecer a Londres o acordo comercial "mais ambicioso" possível, desde que o Reino Unido respeite as condições do divórcio.

"Se conseguirmos negociar uma saída ordenada e estabelecer regras justas para o futuro, nossa futura relação terá todas as chances de ser ambiciosa", afirmou Barnier em um discurso para um grupo de pesquisadores em Bruxelas.

Nessas condições, "a União Europeia estará pronta para oferecer sua abordagem mais ambiciosa em relação aos acordos de livre comércio", acrescentou.

A abertura das negociações comerciais com Londres exige que as condições para o divórcio, como as consequências da separação para a Irlanda e o regulamento financeiro da separação, sejam resolvidas.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pede que o Reino Unido avance de forma satisfatória nos assuntos prioritários até o início de dezembro. Sem isso, não vai propor aos líderes dos 27 que autorizem o início da segunda fase de negociações durante uma mini-cúpula em meados do próximo mês.

Londres reclama a abertura o mais breve possível das negociações sobre esta futura relação uma vez o divórcio concretizado.

Durante a última cúpula europeia em outubro, os 27 aceitaram lançar "os preparativos internos", em vista das discussões futuras.

"O 'no deal' (fracasso das negociações) não é o cenário com o qual trabalhamos, mesmo que estejamos prontos para isso", concluiu Barnier.

* AFP