UE aprovará sanções contra a Venezuela, incluindo embargo sobre as armas

Bruxelas 08/11/2017 | 13h50

Os embaixadores dos 28 países da União Europeia concordaram nesta quarta-feira com a adoção de sanções, incluindo um embargo sobre o fornecimento de armas, contra a Venezuela, em resposta à crise política que atinge o país, segundo fontes diplomáticas.

As sanções também vão proibir as empresas europeias de fornecer material de vigilância eletrônica que poderia servir para reprimir a oposição ao regime do presidente Nicolas Maduro.

Elas vão ser formalmente adotadas na segunda-feira pelos ministros das Relações Exteriores dos países do bloco europeu durante sua reunião mensal em Bruxelas, de acordo com as fontes.

* AFP